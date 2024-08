LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Tecuceanu ci prova negli 800 In serata 4×100 e Diaz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terzultima giornata dileggera nel programma olimpico di2024. Una giornata che vedrà l’Italia impegnata su tanti fronti e avere grandi ambizioni. La gara centrale e apice di tutta la giornata sarà la staffetta: gli azzurri sono campioni olimpici e dovranno cercare di difendere il titolo conquistato a Tokyo, quando il quartetto corse 37?50. Quartetto che è anche vice-campione del mondo in carica con 37?62. Ieri Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu hanno corso 38?07 e sono passati con un brivido, giungendo in quinta posizione in batteria e non sembrando precisissimi nei cambi. Tutti dettagli da mettere a posto per conquistare una medaglia.