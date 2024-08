Governo la previsione di Storace | Meloni si dovrebbe preoccupare qualcosa rischia di accadere!

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 9 agosto 2024) “Non pronostico la caduta del, ma la strategia di logoramento c’è. Occhio alla “carovana azzurra”.da settembredi”. Parla così in esclusiva a Cityrumors l’ex presidente della Regione Lazio FrancescoQuell’X di prima mattina, che sa tanto di bomba sganciata. Metaforica per carità, ma in politica anche una sola frase sottintende azioni o intenzioni. Se poi a lanciarla è stato un politico di destra di lungo corso come l’ex presidente della Regione Lazio Francesco, allora forse è il caso di chiedersi cosa o quale pensiero più articolato si nasconda dietro quelle poche battute social. Il premier– cityrumors.it – foto AnsaMa cosa ha scritto esattamente l’ex ministro della Salute su X? “A SETTEMBRE PARTE LA CAROVANA LARGOAZZURRA. Il campo largo si tingerà d’azzurro dopo l’estate. Forza Italia non regge più nella maggioranza.