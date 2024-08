Fine vita apertura della Chiesa | in Parlamento ci sono persone insensibili alla sofferenza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) di Giorgio Boratto Quello che si ritiene un’al dialogo per una legge dida partecattolica la si avvertiva anni fa con il libri di Hans Küng – teologo 1928-2021- sulla dignità del morire; sulla volontà di mettere al primo posto la volontà dell’uomo e riconosca al malato la libertà di scegliere come morire. Nel libro del 2015 ‘Morire felici?’ Hans Küng affermava: “Per me morire felici non significa morire senza malinconia né dolore, bensì andarsene consensualmente, accompagnati da una profonda soddisfazione e dpace interiore. Del resto, è questo il significatoparola greca eu-thanasia: ‘morte felice’, ‘buona’, ‘giusta’, ‘lieve’, ‘bella’.