Ferragosto settimana di fuoco per il traffico Bollino nero sabato 10 agosto | le tratte critiche

(Di venerdì 9 agosto 2024) Firenze, 92024 -si preannuncia impegnativo per chi viaggia sulle strade e autostrade della Toscana. A partire da oggi, 9, ilsi darà più intenso,e10sarà una giornata darosso nella giornata di domenica 11, con ulteriori picchi il pomeriggio del 14, la mattina del 15, e durante tutto il weekend del 17-18, quando inizieranno i primi rientri dalle vacanze. Gli itinerari più coinvolti dai flussi sono, in direzione sud, le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e ionica e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani.