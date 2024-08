Fermo | una rapina e due furti tre persone nei guai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 - Carabinieri in prima linea nella lotta ai reati predatori. A Moresco i militari dell’Arma di Monterubbiano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica di Benevento, nei confronti di un 36enne pregiudicato di origini pugliesi. Per lui sono scattate le manette per il reato di furto aggravato commesso nell’anno 2014 e per cui deve scontare un residuo di pena presso il proprio domicilio. Dovrà invece scontare la pena in carcere un 57enne di Bergamo, arrestato dai carabinieri di Sant’Elpidio a Mare. Anche lui gravato da un’ordinanza di carcerazione emessa dal magistrato di sorveglianza di Macerata per il reato diaggravata.