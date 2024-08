Eventi bocciata l’accoglienza | | Bagni pubblici senza luce e acqua

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ha già fatto il bagno di folla per diverse serate di luglio il centro storico osimano che ha ospitato diversitra cui "I venerdì d’estate", organizzati dalla nuova amministrazione comunale. Buone anche le presenze finora al cinema all’aperto allestito al San Marco per attirare flussi nel quartiere penalizzato dai lavori ai Tre Archi, e per "Appuntamenti al chiostro", rassegna appena conclusa. Tante le persone in centro attese anche per questo fine settimana, in particolare domani per "Calici di stelle" e domenica per "Rivivi 700".però non è stata delle migliori, lamentano alcuni. "Ia piazza Nuovanéper potersi lavare le mani. Sarebbe buona cosa avere i servizi igienici fruibili e in discrete condizioni soprattutto nei periodi come questi in cui c’è gente ai giardini, al bar e a passeggio.