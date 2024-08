Esposito | Napoli Conte ha riportato l’entusiasmo giusto

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 9 agosto 2024) Massimiliano, ex attaccante del, è intervenuto a “Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco le sue dichiarazioni: “Simeone o Raspadori? Scelgo Raspadori. Dopo la preparazione, è uno di quelli che può avere più forza e vivacità.disse che vincere aiuta a vincere. E’ importante partire bene, anche se ci sono delle difficoltà. La preparazione l’hanno fatta tutti, ma c’è chi la fa più pesante e chi più leggera. L’aspetto mentale è secondario: l’arrivo diha portato entusiasmo all’ambiente, ma anche ai calciatori. C’è grande curiosità anche da parte dei calciatori di iniziare. Bisogna valutare più un discorso fisico, che mentale.