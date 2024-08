Due lavoratori in nero nel cantiere del Comune

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Blitz neledile per la riqualificazione di un parcheggio di porta Mazzini, finanziato con fondi europei Pnrr: scovati due muratori indi cui uno minorenne. Maxi sanzione, oltre 20mila euro, alla ditta subaffidataria del maceratese che impiegava un 17enne e un 30enne, italiani e anche loro residenti in provincia di Macerata. Il blitz, avvenuto a fine luglio, è delle Fiamme Gialle del comando provinciale di Ancona i quali, al termine degli accertamenti di rito, hanno posto i sigilli alpubblico. Si è trattato di una brillante operazione a contrasto dell’impiego diin, coordinata dal comandante della tenenza di Senigallia Francesco Cavuoto. I dueirregolari al momento dei controlli erano gli unici al lavoro nelper la ditta subaffidataria e non erano in alcun modo registrati.