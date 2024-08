Don Giovanni Merlini sarà il primo Beato del Giubileo 2025

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2024) La cerimonia di Beatificazione si terrà il 12 gennaioa Sanin Laterano. Roma – Donilproclamato durante l’Anno Santo del. La cerimonia di Beatificazione avrà luogo il 12 gennaioalle ore 11:00 nell’Arcibasilica Papale di Sanin Laterano, come confermato dalla Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue. Il 23 maggio 2024, la Sala Stampa della Santa Sede aveva comunicato la decisione di Papa Francesco, che ha riconosciuto il miracolo attribuito all’intercessione del Venerabile Servo di Dio. Questo evento segna un momento di grande gioia per la comunità dei fedeli e per la Congregazione, che vede inun esempio di santità e dedizione al servizio della Chiesa.