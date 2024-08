Dilettanti le amichevoli Fossombrone ok nel test con l’Urbania Bene pure la K-Sport

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Nella sua prima uscita casalinga dell’altro pomeriggio (foto), ilha battutoper 1 a 0 grazie a una rete di Casolla, ma al di là del risultato, che dice poco, c’è stata la prestazione, e questo conta. Se il buongiorno si vede dal mattino, anche quest’anno ilsaprà farsi valere nel campionato di Serie D. Mister Fucili ha ruotato tutti gli uomini della rosa a sua disposizione. Ora, in questo fine settimana, proseguiranno gli allenamenti a ritmo sostenuto e sabato si giocherà la terza amichevole della stagione, questa volta a Montecchio, in casa della K-Montecchio Gallo. A proposito della K-, i ragazzi di mister Magi mercoledì hanno affrontato in amichevole (fuori casa) la Fermignanese, vincendo 3 a 2. Anche per la Major (Prima categoria) è pronta per la nuova stagione 2024/2025.