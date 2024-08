Dal 2006 a oggi Capezzone all' attacco sui balneari | l' elenco che sbugiarda la sinistra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 9 agosto 2024) L'inedito sciopero deiè andato in scena: ombrelloni chiusi per due ore in tutta Italia per protestare contro la direttiva europea Bolkestein per mettere a gara le concessioni delle spiagge, varata nele arrivata di proroga in proroga fino a. Se ne parla nella puntata di venerdì 9 agosto di 4 di sera, il programma di Rete 4. Tra gli ospiti c'è un'agguerrita Elisabetta Gualmini, europarlamentare del Pd che attacca il governo di Giorgia Meloni per non aver risolto alla radice il problema. A lei e ai media di area risponde Daniele, direttore editoriale di Libero: "Facciamo nomi e cognomi: Repubblica e una certa pubblicistica disparano a palle incatenate contro il governo ancora prima di dire buongiorno", premetteche poi va dritto al punto.