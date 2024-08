Da Pizzolato a Diaz sei medaglie in un solo giorno | Italia da paura a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) Seiin une l’vola nelre. Si chiude una giornata epocale per la spedizione azzurra a, un venerdì che nasce male e sarebbe potuto proseguire sul solco di una serie di legni, ma che improvvisamente svolta e vira verso la leggenda. Non è la giornata con piùdi sempre per l’ai Giochi, c’è almeno una domenica a Los Angeles 1984 (ma era tutt’altro contesto) con 10 podi, ma trovare seinelè tanta roba. E se c’è anche un oro, con un argento e quattro bronzi, tutti in discipline diverse e alcune quasi agli antipodi, la soddisfazione non può che essere ulteriore. E siamo giunti a quota 36, anzi, 37, perché il volley femminile garantisce o l’oro o l’argento.