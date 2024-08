Conclusa la spedizione femminile del K2 | le alpiniste tornano a casa e rinunciano alla vetta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) Milano, 9 agosto 2024 – Con il tentativo di Silvia Loreggian e Federica Mingolla e la rinunciadel K2 si èlaorganizzata dal Cai per i settant’anni della “prima” sulla montagna di 8.611 metri. Nel 1954 la cordata composta da Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, grazie all’ossigeno trasportato a ottomila metri da Walter Bonatti e dall’hunza Amir Mahdi, riuscirono a raggiungere la. il teNel 2024 ci ha provato una cordata interamente costituita da. Federica Mingolla, Silvia Loreggian, Anna Torretta, Cristina Piolini e la dottoressa Lorenza Pratali sono partite in giugno per il Pakistan dove si sono unite alle colleghe pakistane Samina Baig, Amina Bano, Nadeema Sahar, Samana Rahim.