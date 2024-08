CM com – Radio TV Serie A con RDS sbarca su DAZN | ogni giorno 17 ore di diretta|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 9 agosto 2024) 2024-08-08 13:24:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: L’offerta disi arricchisce con una novità: la trasmissione in diretta di ‘TVA con RDS‘,17 ore di diretta. Un aggiornamento importante per quanto riguarda il palinsesto di, dall’8 agosto è infatti visibile sulla piattaforma streaming la diretta di ‘TVA con RDS’. “TVA con RDS” arriva su @IT, dalle 7:00 a mezzanotte, 17 ore di diretta per raccontare tutto quello che accade nel mondo del calcio e dello sport con grandi firme, opinionisti e tanti ospiti! pic.twitter.