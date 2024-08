Choc in casa 29enne trovata morta | da giorni la sorella non riusciva a contattarla

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 9 agosto 2024) Scopertasu una giovane di 29 anni. Dalacercava di contattare la ragazza, S. D.O. originaria di Rieti, senza riuscirvi. Alla fine ha deciso di andare a trovarla ae ha fatto la tremnda scoperta. Laerae il suo corpo si era mummificato. È giallo sulle possibili cause della morte. In passato laaveva avuto problemi di tossicodipendenza. Tra le ipotesi c’è quella che la ragazza siaa causa di un’overdose, tuttavia nellanon sono state trovate tracce di droga. Potrebbe anche aver avuto un malore. Il pm Scorza Azzarà ha deciso di disporre l’autopsia per capire se c’è stato uso di sostanze e indirizzare così le successive indagini.