Calciomercato Serie A | De Gea-Fiorentina è fatta Juve sfuma Todibo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Milano, 9 agosto 2024 - Fino a ieri sera sembrava, ma ilè così. Jean Clairenon sarà un giocatore dellantus. Il difensore ha detto sì al West Ham, protagonista di un forte inserimento nelle ultime ore. Il francese aveva dato a lungo priorità alla, ma il club bianconero non ha trovato l'accordo col Nizza. Alla fine, anchesi è convinto ad accettare la proposta del club inglese, che ha messo sul piatto 40 milioni per il suo cartellino. Chi pare destinato a vestire la maglia dellantus, soprattutto dopo le parole di Gasperini, è Teun Koopmeiners. L’ultima offerta dei bianconeri è di 55 milioni bonus inclusi. Inoltre, resa alta l’attenzione per Nico Gonzalez. L'argentino dellaè l'obiettivo numero uno per la corsia d'attacco con i bianconeri che mollano la pista che porta a Galeno del Porto.