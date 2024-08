Calcio Dilettanti | ecco il Cenaia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Pisa 9 agosto 2024 – E’iniziata l’avventura del1969 in vista del campionato di Eccellenza 2024/25. Una stagione nella quale la squadra è chiamata al riscatto dopo la retrocessione dalla serie D dell’anno scorso. La società si è mossa bene ed ha allestito una squadra in grado di ben figurare in un campionato che si preannuncia difficile con le altre pisane Fratres Perignano e Mobilieri Ponsacco sicuramente protagoniste. La squadra è stata affidata a mister Nicola Sena, livornese, la scorsa stagione in D al Real Forte Querceta (che ritroverà questa stagione) e protagonista nella cavalcata del Tuttocuoio prima di essere esonerato nelle ultime giornate. Emiliano Serraglini sarà il Preparatore atletico, Matteo Malandra quello dei portieri. Team manager Gianluca Giani, massaggiatore Mauro Perondi.La rosa è di tutto rispetto ed esperta.