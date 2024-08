Bloccata nel sottopasso col figlio | L’auto si è spenta e l’acqua saliva Ho rivisto le scene dell’alluvione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) "È stato un attimo. Mi sono passate davanti le. E ho pensato che dovevo subito mettere in salvo mioe me". Patrizia mercoledì sera era in auto mentre il temporale che ha fatto calare un buio di tenebra su Bologna sfogava tutta la sua violenza. Ed è riuscita a mettersi in salvo, anche grazie ai poliziotti delle Volanti, subito intervenuti per soccorrere lei e il suo bambino di 11 anni, intrappolati neldi via Michelino. Signora Patrizia, prima di tutto: come state? "Ora stiamo bene, pronti a partire per le vacanze. Ma ho vissuto attimi di vero panico. Per mio, invece, è stata più un’avventura, anche perché alla fine è andato, per fortuna, tutto bene". Come è finita nel? "Eravamo andati al cinema e poi a mangiare una cosa in un fastfood. Ho guardato il cielo fuori dal locale e ho visto che era diventato tutto nero.