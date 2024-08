Barcellona ufficiale l’acquisto di Dani Olmo dal Lipsia | clausola fissata a 500 milioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tramite una nota, ilha ufficializzatodidal. I due club “hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di. Il giocatore firmerà un contratto con il Club per le prossime sei stagioni, fino al 30 giugno 2030, e la suadi rescissione èa 500di euro“. La cifra non è stata comunicata, ma si stima che sia vicina ai 60di euro. “Omo torna adopo un’assenza di un decennio. L’attaccante è arrivato a La Masia nel 2007 dai vicini Espanyol e dopo sette anni nel settore giovanile blaugrana, l’uomo di Terrassa ha deciso di proseguire la sua carriera in Croazia, firmando per la Dinamo Zagabria” si legge ancora nel comunicato. Grande protagonista agli ultimi Europei con la Spagna,saluta ildopo aver vinto due coppe di Germania.