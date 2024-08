Atletica i tempi di frazione della 4×100 in finale | Jacobs straripante Patta batte tutti Tortu rimontato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’Italia ha concluso al quarto posto lamaschile alle Olimpiadi di Parigi 2024, chiudendo con il tempo di 37.68 (quarto cronostoria nazionale), ad appena sette centesimi dalla medaglia nella gara vinta dal Canada in 37.50. I Campioni Olimpici di Tokyo 2020 non sono riusciti a regalarsi il tanto desiderato big e a conquistare una medaglia. Matteo Melluzzo ha avuto un discreto tempo di reazione (0.142), in accelerazione non è parso pimpante ma poi si è lasciato andare e ha chiuso in 10.40 (secondo al lancio a quattro centesimi dal francese Méba Zeze, il tempo didegli americani non è considerabile visto il pasticcio al cambio) passando un buonissimo testimone a Marcell