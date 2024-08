Antonella Clerici svela tutto sulla malattia Era un tumore maligno mi hanno tolto tutto

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 9 agosto 2024), uno dei volti più amati della televisione italiana, ha recentemente condiviso una delle esperienze più difficili della sua vita: la lotta contro unovarico. Con la stessa schiettezza che la caratterizza sul piccolo schermo, la conduttrice ha parlato apertamente del suo intervento e del percorso che l’ha portata a questa diagnosi, lasciando trasparire tutta la sua forza e determinazione. La sua storia non solo ha commosso i fan, ma ha anche lanciato un potente messaggio sull’importanza della prevenzione e della consapevolezza delle malattie.e l’operazione per unalle ovaie La rivelazione diè arrivata in un’intervista al settimanale Oggi, dove ha raccontato del suo intervento con un tono sereno e rassicurante, ma non privo di emozione.