Al sole in spiaggia Ombrelloni chiusi stamani per protesta | Non ne possiamo più

(Di venerdì 9 agosto 2024) Uno sciopero prevalentemente simbolico, previsto per questa mattina, rischia di ritardare, anche se solo per poco più di un’ora, l’inizio della giornata di mare dei bagnanti pisani. Gli stabilimenti balneari di tutta Italia, infatti, incroceranno le braccia, ritardando l’apertura deglialle 9.30, circa un’ora e mezza dopo l’orario abituale. Si tratta di un’azione dimostrativa, che in realtà difficilmente andrà a creare veri e propri disagi agli utenti, e volta a sensibilizzare la politica e l’opinione pubblica sul vuoto legislativo che da 14 anni affligge il settore balneare italiano. Lo sciopero, annunciato da tempo, nasce dall’urgenza di un intervento legislativo che chiarisca il futuro delle concessioni balneari.