Volley femminile Paola Egonu vince la sfida campale con Vargas | numeri eclatanti

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’Italia ha surclassato la Turchia con un sonante 3-0 (25-22; 25-19; 25-22) e si è qualificata alla finale del torneo dialle Olimpiadi di Parigi 2024: domenica 11 agosto (ore 13.00) la nostra Nazionale tornerà in campo alla South Paris Arena per fronteggiare gli USA e andare a caccia della medaglia d’oro, nel frattempo è arrivata la certezza del primo podio della storia ai Giochi. Le ragazze del CT Julio Velasco, che nei quarti avevano travolto la Serbia con il massimo scarto, hanno tramortito anche le Campionesse d’Europa dopo aver già eliminato le Campionesse del Mondo. La partita era particolarmente attesa anche per lo scontro diretto tra i due opposti, entrambe considerate tra le migliori giocatrici in circolazione a livello internazionale:e Melissa