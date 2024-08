UFFICIALE – Sensi torna al Monza | desiderio soddisfatto per l’ex Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 agosto 2024) Stefanovestirà nuovamente la maglia deldopo la prima esperienza vissuta con i brianzoli nel 2022-2023.– Stefanoè ufficialmente un nuovo calciatore del. Il giocatore italiano, di proprietà dell’dal 2019 al 2024, anno in cui si è liberato a parametro zero dal club nerazzurro,a vestire la maglia dei brianzoli dopo l’esperienza vissuta in prestito nel 2022-2023. Probabilmente, quella alè stata la parentesi più brillante delSassuolo dopo la prima stagione a San Siro.è del: il comunicato dei brianzoli! L’ANNUNCIO – Ilha così comunicato l’acquisto diattraverso una nota pubblicata sul proprio sito: «Stefanoè di nuovo un giocatore del. Il centrocampista ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2025.