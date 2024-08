UFFICIALE ? L’Inter presenta la seconda maglia | ‘Parte del DNA’

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 agosto 2024) Dopo la prima, ecco lada trasferta del, che è uscita ufficialmente. Il club nerazzurro, in collaborazione con Nike, ha appena lanciato un video sui propri canali. COMUNICATO – Un omaggio all’architettura di Milano e alla sua reinterpretazione nel mondo della moda. La nuovaaway intreccia i colori dell’architettura della città con la sofisticata eleganza dell’alta moda milanese. La palette di grigi, utilizzata dagli stilisti fin dagli anni ’70 e ora presente sulla, trae ispirazione dall’estetica gotica e industriale di Milano, utilizzata negli anni come sfondo per le nuove collezioni della moda milanese. Il bianco domina laed è sinonimo di stile ed eleganza. È arricchito da toni grigi, colore storicamente parte del DNA del, su spalle, petto e maniche.