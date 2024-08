Ucciso in piazza un anno fa Patteggia 5 anni l’assassino di Pulcini A settembre l’udienza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) A circa undalla scomparsa di Luigi, il 75ennead Altopascio per futili motivi fuori da un bar, presto si potrebbe arrivare alla conclusione della vicenda. Il prossimo 19, si terràal tribunale di Lucca, dopo che il pm Elena Leone ha dato il consenso almento richiesto da Balestra. Si sarebbe giunti ad un accordo con il Pubblico Ministero per una pena di 5di reclusione, che dovrà essere sottoposta in aula al Giudice Simone Silvestri, che avrà comunque l’ultima parola. I fatti risalgono al 6 agosto del 2023, quando, 75originario di Montemonaco (Ascoli Piceno) si trovava ad Altopascio, dove aveva vissuto. Stava facendo colazione all’esterno del bar “Il Buon Caffè” inUmberto quando venne aggredito con un pugno al volto da un ragazzo, Richard Balestra, 20, che poi fuggì su un’auto insieme a una ragazza.