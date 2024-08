Sciopero balneari è subito polemica | ecco come funziona

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 8 agosto 2024) Lodeidel 9 agosto divide le associazioni del settore. Non tutti aderiranno alla protesta decisa da Confcommercio e Confesercenti. Mancano poche ore ad unoche sta facendo discutere e spacca in due le associazioni del settore. Per la giornata di domani, venerdì 9 agosto, la Sib-Confcommercio e la Fiba-Confersercenti ha proclamato una agitazione per protestare contro lo stop alla proroga delle concessioni. Ipronti a protestare contro il governo – cityrumors.it – foto PixbayLa speranza da parte delle due confederazioni era la partecipazione da parte di tutte le associazioni, ma non è assolutamente così. Asso, infatti, ha comunicato la propria decisione di non aderire all’agitazione “per non penalizzare migliaia di consumatori che hanno scelto gli stabilimenti per le loro vacanze“.