Sciopero balneari domani apertura positicipata

(Di giovedì 8 agosto 2024) Continua lo scontro tra governo e gestori di stabilimenti. Infatti, questi ultimi hanno proclamato unoper la giornata divenerdì 9 agosto. Lo “degli ombrelloni” prevede che nella giornata ditutti coloro che aderiscono apriranno con due ore di ritardo (tendenzialmente alle 9:30 del mattino)., le motivazioni Le motivazioni riguardano una polemica sulla gestione del governo del dossier relativo alle concessioni. Stando agli imprenditori, non c’è stato alcun intervento, e questo ha provocato l’ira di quella parte dei. L’obiettivo ora è che l’esecutivo punti a dare un quadro giuridico certo. In primis, gare subito ma con una mini-proroga per consentire le perizie asseverate, e gli indennizzi adeguati.