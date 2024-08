Rischio guerra regionale Le mosse di Biden per evitare l’escalation | La linea rossa è il nucleare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) In bilico sul baratro. La comunità internazionale, americani in testa ma anche altri Paesi G7, russi e Paesi arabi, lavora per disinnescare ildi unain Medio Oriente. Secondo fonti citate dal Washington Post, gli americani sarebbero ottimisti sulla possibilità di convincere Teheran a contenere la sua risposta all’omicidio di Ismahil Haniyeh. "Ildi unadevastante – scrive il quotidiano – rimane alto ma funzionari della Casa Bianca hanno affermato di credere che gli sforzi dipotrebbero dare i loro frutti". "L’Iran – dicono le fonti – potrebbe riconsiderare un piano per una rappresaglia importante anche se l’incognita è rappresentata da Hezbollah".