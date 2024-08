Reggio Emilia finisce nei guai per la droga nell' auto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024), 8 agosto 2024 - Un controllo della polizia di Stato, martedì scorso in via Bligny a, ha permesso di identificare tre giovani italiani a bordo di un’vettura, in cui c’erano sostanze stupefacenti. Il controllo stradale ha da subito fatto emergere alcuni precedenti dei tre giovani – di 18, 19 e 21 anni di età – in fatto di reati contro la persona e. Durante il controllo, gli agenti della Volante percepivano un forte odore di sostanza stupefacente provenire dall’interno dell’abitacolo e, alla luce di ciò, hanno effettuato una perquisizione che ha dato esito positivo in quanto, sotto uno dei sedili, è stato rinvenuto un panetto di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di poco più di 50 grammi, di cui il 18enne ammetteva il possesso.