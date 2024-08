Pisa si allontana Lapadula ma acquista Alexander Lind dal Silkeborg per 3 milioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

, 8 agosto 2024 - Ilinterrompe (per ora temporaneamente) la trattativa perdalper 3di euro.- Cambia la geografia dell'attacco nerazzurro. Nelle scorse ore infatti ilSporting Club ha interrotto (per ora temporaneamente) la trattativa per il peruviano, dopo un lungo tira e molla. Con un blitz in Danimarca della dirigenza ha invecetodal Sikeborg. Il 22 enne attaccante, convocato per la gara di Conference League contro il Gent, è rimasto in panchina. Sarà rilevato per 3di euro e firmerà un contratto tra i quattro e i cinque anni con la società nerazzurra. Altro investimento importante dopo quelli per Angori, Semper e Jevsenak. Michele Bufalino