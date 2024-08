Parigi 2024 atletica | Tebogo trionfa nei 200 uomini Vissa fa il record italiano nei 1500 donne

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Letsilesi prende lo scettro nei 200 metrialle Olimpiadi di. Il velocista del Botswana sale sul gradino più alto del podio, affiancato dagli statunitensi Kenneth Bednarek (argento) e Noah Lyles, che dopo l’oro nei 100 metri si prende il bronzo nei 200 gareggiando con il Covid (qui il video della sua uscita in carrozzina). Spettacolo anche nei 110 ostacoli, dove are sono gli Stati Uniti con Grant Holloway in 12.99, davanti al connazionale Roberts e al giamaicano Broadbell. Rammarico Italia per Simonelli, quinto per un errore nella sua semifinale e fuori dalla finale: l’azzurro avrebbe potuto giocarsi una medaglia. L’Italia apre la serata con le semifinali deimetri, dove non arriva la finale per Ludovica Cavalli e Sintayehu. Per quest’ultima, però, arriva la gioia delin 3:58.11, battendo il 3;58.