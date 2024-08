Paola Egonu | chi è il nuovo fidanzato dopo la storia con Katarzyna Skorupa

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 8 agosto 2024)con le ragazze dell’ItalVolley ha conquistato la finale alle Olimpiadi di Parigi e domenica si scontrerà con la squadra delle americane per la medaglia d’oro. A PARIGI SI FA LADEL VOLLEY! Devastanti le azzurre dell’Italvolley a #Paris2024! Schiantano 3-0 ancora una volta la Turchia e volano in finaleeeeeeeeeeeee!!! Domenica si gioca contro gli Stati Uniti per la medaglia d’oroooooooooooooo!!! M-A-G-I-C-H-E pic.twitter.com/T6ZJuMGGIe — ItaliaTeam (@ItaliaTeamit) August 8, 2024 In quel di Parigi, però, c’è anche la dolce metà della pallavolista. Il suo nome è Leonardo Puliti, è nato nel 1991 e nella vita anche lui gioca a pallavolo. Nato a Terni ma vive a Milano, Leonardo Puliti ha una laurea in giurisprudenza e gioca in serie A3.