Pallamano Femminile | la finale per l’oro olimpico sarà Francia-Norvegia

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il torneo dialle Olimpiadi di Parigi 2024 ha esplicitato le proprie finaliste, sia persia per il bronzo, che andranno a incrociarsi nella giornata di sabato 10 agosto. La prima squadra a ottenere l’accesso alla partita che metterà in palio la massima gloria olimpica è stata lache, in una partita molto tesa e combattuta, è riuscita ad avere la meglio per 31-28 sulla Svezia. Di rincorsa, dopo un primo tempo chiuso sotto 10-12, e all’overtime, dopo la parità dei regolamentari sul 25-25, le transalpine sono riuscite a spuntarla, grazie al break creato da Valentini, Nze Minko (in regime di “empty net”) e Nocandy. A farle “compagnia”, cercando di contrastare la possibilità di back-to-back francese,lache, a sorpresa, ma con pienissimo merito, ha eliminato la Danimarca controllando di fatto la partita dall’inizio alla fine.