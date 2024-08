Offende e diffama sui social gli atleti alle Olimpiadi | arrestata una donna

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 8 agosto 2024) Unaè stataper avere insultato eto suinetwork gliimpegnati nei giochi olimpici di Parigi Quando ci sono competizioni sportive spesso idiventano un mezzo di diffusione ancor più potente del solito. Soprattutto quando questi appuntamenti hanno una rilevanza mondiale, come possono essere lein corso a Parigi. Sono periodi in cui tutti hanno voglia di dire la propria, complimentarsi con glio esprimere il proprio dissenso davanti a una prova non sufficiente o su polemiche di contorno che non mancano mai. Quanto avvenuto in Cina, a Pechino, è la dimostrazione di come in questi contesti, però, la situazione possa sfuggire di mano. Quelli che all’apparenza sono semplici commenti, si rivelano poi insulti e attacchi gratuiti ingiustificabili.per aver attaccato deglisui(Pixabay) – Notizie.