Meglio pedalare che fumare

(Di giovedì 8 agosto 2024) Sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni della sigaretta tradizionale e sul rischio ridotto di quella elettronica. Umberto Roccatti, presidente di Anafe Confindustria e vicepresidente di Ieva, ex fumatore per 15 anni e attuale «vaper», ne è un testimone. E lo ha dimostrato ancora una volta alla Ride 4 Vape di quest’anno pedalando in un’andata e ritorno tra Torino e Sestriere di 200 chilometri. L’obiettivo è «continuare a ribadire i benefici del rischio ridotto dello svapo» spiega lo stesso Roccatti che evidenzia la necessità di superare «l’approccio da superuomo dell’Oms» per affrontare il problema del fumo. Il 91 per cento dei fumatori secondo una ricerca Eurispes non riesce o non vuole smettere. «Bisogna cambiare strategia e abbracciare l’approccio del rischio ridotto» spiega Roccatti, anche perché «i fumatori non sono diminuiti con le campagne antifumo tradizionali».