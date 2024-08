Maxi-cantiere sos commercio Verso i ristori e sconti sulla Cosap

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Innanzitutto, iper i negozianti penalizzati daldel Cavalcavia che, demolito e in via di rifacimento, ha diviso in due il centro di Casalecchio. Non solo. Anchetassa per l’occupazione di suolo pubblico ai venditori ambulanti del mercato del mercoledì che in queste settimane hanno visto calare gli incassi vertiginosamente. E poi, la segnalazione delle zone che nei prossimi mesi di cantieri, almeno sino a fine anno, vedranno diminuire gli incassi dei negozi; la stesura del bando per i; la possibilità di concedere due ore di sosta gratuita a quanti vanno a fare acquisti nel centro di Casalecchio; le iniziative per la "Notte Verde", la mega festa dello sport nel centro di Casalecchio a metà settembre prossimo, in concomitanza con le partite di Coppa Davis all’Unipol Arena.