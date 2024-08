Marina vittima dei cantieri Tra buche e transenne | Ma ha senso fare i lavori in piena stagione estiva?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Viale a mare limitato ad una corsia per carreggiata, marciapiedi off limits, rotonde provvisorie che stanno diventando protagoniste del panorama, strade scarificate, strade asfaltate. Che Carrara non abbia mai avuto un buon rapporto con istradali non è una novità, ma quello a cui stiamo assistendo in questa estate ha dell’incredibile. E a lamentarsi questa volta sono anche i turisti che, nonostante tutto, si ostinano a venire a, più che in cerca di una località a vocazione turistica, per il fatto che la sua spiaggia resta la più vicina alle città del nord di Lombardia ed Emilia. E se tra chi paga le tasse, i residenti contribuiscono alle casse comunali con la addizionale Irpef, i turisti lo fanno con l’Imu sulla seconda casa o con la tassa di soggiorno e quindi hanno diritto a manifestare il loro disappunto.