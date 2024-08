LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | cinesi al comando dopo la prima rotazione

Leggi tutta la notizia su oasport

15.20: Spettacolare doppio e mezzo avanti con due avvitamenti per il francese Bouyer che ottiene 81.60 punti (154.70). 15.19: Il tedesco Weisemann si porta in testa alla classifica con 153.00 punti. 15.15: Buona gara dell'australiano Mathews che sale a 141.60i 76.50 punti con il doppio e mezzo avanti con due avvitamenti. 15.12: Triplo e mezzo raggruppato da 81.60 per il cinese Wang Zongyuan. Il cinese chiude in testa la. 15.11: Fenomenale il cinese Xie Siyi che si porta alcon 86.70 con il doppio e mezzo avanti con due avvitamenti. 15.10: Un po' abbondante l'entrata del britannico Laugher con il doppio e mezzo avanti con due avvitamenti (74.80). 15.09: Triplo e mezzo ritornato raggruppato da 79.80 per il messicano Olvera Ibarra. 15.08: Il britannico Houlden si porta alcon 76.