LIVE Canoa Velocità Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Carlo Tacchini e Gabriele Casadei in finale nei C2 500 alle 13 30

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.46 L’ucraina Rybachok vince il primo quarto del C1 200 in 47.11 e avanza al pari dell’ungherese Kiss (47.13). 12.43 Gli azzurrisaranno in acqua13.30 nellaA del C2 500 che assegnerà le medaglie. 12.40 Si ripartirà con i quarti didel C1 200 femminile al quale seguiranno le finali per le medaglie. 12.38 Ben ritrovati amici di OA Sport per la seconda parte della terza giornata delladi2024. 12.03 La nostrasi chiude al momento qui, appuntamento tra una quarantina di minuti per la ripresa del programma conche saranno innei C2 50013.30. 12.02 Vince la Germania in 1:20.57, tedeschi incon Ungheria, Lituania e Nuova Zelanda, fuori la Danimarca. 12.