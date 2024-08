LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | 4×100 in finale con il brivido In corso i ripescaggi degli 800 metri

Leggi tutta la notizia su oasport

12.17 Dopo il primo giro Barontini è in ultima posizione. Gruppo compatto. 12.16 Iniziata la terza batteria dio. 12.16 Newton-Smith è eliminata a 1.83, Dokter si salva al terzo tentativo 12.15 Nella terza batteria dio non partiranno né Abdalla né Hassan. 12.14 Secondo errore per Dokter, O'Dowda e Newton-Smith. 12.14 Questa la start list della terza batteria di800maschili: 2 QAT ABDALLA Abubaker Haydar 1:44.33 1:44.60 56 3 AUS DENG Joseph 1:43.99 1:45.87 263 4 NZL PRESTON James 1:44.04 1:44.04 40 5 BEL de SMET Tibo 1:44.53 1:45.17 606 ITA BARONTINI Simone 1:44.34 1:45.11 27 7 VEN MAITA Jose 1:44.57 1:44.57 32 8 FRA ROBERT Benjamin 1:43.48 1:43.95 17 9 SOM HASSAN Ali Idow 1:46.40 1:46.40 12.12 Johnson-Thompson, Hall e Vidts superano la misura di 1.83 al primo tentativo.