La notizia La femminile non viene iscritta | nessuna spiegazione sul motivo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’Ascoli decide di tagliare anche sul settore giovanile non iscrivendo la formazioneal prossimo campionato di serie C. La gioia e i momenti di giubilo condivisi lo scorso 15 giugno, quando le ragazze terribili del Picchio riuscirono a conquistare la promozione nonostante il ko (5-0) con il Lesmo nella finale di Coppa Italia Eccellenza, restano soltanto un bel ricordo. La comunicazione ufficiale arrivata dal dipartimento calciodella Lnd sulla composizione dei gironi ha confermato che il club bianconero non avrà più la sua formidabile squadra ‘rosa’. Una scelta ritenuta per molti discutibile e capace di accrescere ancor di più i malumori già esistenti nei confronti dell’attuale proprietà.