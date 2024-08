Iran e attacco a Israele a Teheran divisioni | presidente teme escalation

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 8 agosto 2024) (Adnkronos) – Mentre l'esercito iraniano ribadisce che "la risposta a Israele ci sarà e sarà dura", il presidente Masoud Pezeshkian avrebbe chiesto alla Guida suprema del Paese, l'Ayatollah Ali Khamenei, di evitare un attacco diretto, avvertendo che un'offensiva potrebbe portare Tel Aviv a devastare infrastrutture e obiettivi energetici e a paralizzare l'economia del paese. Lo afferma Iran International, canale televisivo di notizie in lingua persiana con sede a Londra. Nel servizio, che cita fonti anonime a conoscenza della questione, si sostiene che Pezeshkian abbia detto ad Ali Khamenei che una guerra potrebbe anche aggravare il malcontento dei cittadini. Khamenei – prosegue l'emittente, citata dal Times of Israel – non si sarebbe espresso né sostenendo né contrastando le preoccupazioni di Pezeshkian.