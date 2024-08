Immigrazione il gesto clamoroso della Costa d’Avorio | espulsi 164 rifugiati

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 8 agosto 2024) Roma, 8 ago – Si allunga la lista dei Paesi africani che espelle immigrati eafricani per salvaguardare gli interessi dei propri cittadini. Dopo la Tanzania (che ha espulso un milione di clandestini del Burundi) e lo Zambia che ha cacciato via centinaia di immigrati, adesso è lache espelledal vicino Burkina Faso.l’atto dione deiIl Burkina Faso sta attraversando un momento difficile, per via dei gruppi jihadisti che terrorizzano parte del Paese: molti suoi cittadini sono scappati in, un Paese confinante che, oltre ad essere pacifico, è anche il più ricco dell’Africa occidentale. Come è successo in altri paesi africani, le autorità ivoriane invece di accogliere ia braccia aperte ne ha164, rimandandoli indietro.