Giochi Giulia Gabbrielleschi si commuove in diretta | la dedica speciale alla nonna scomparsa

(Di giovedì 8 agosto 2024) Nel giorno della bellissima, inattesa medaglia di Ginevra Taddeucci, bronzo nella 10 km di nuoto femminile, are l’Italia sono state le lacrime di un’altra azzurra,, anche lei impegnata nella difficilissima competizione nelle acque della Senna e arrivata sesta al traguardo. Una volta terminata la gara, ai microfoni di Rai Sport, l’atleta non è riuscita a trattenere il pianto,ndo la sua prestazione a una persona venuta di recente a mancare.Leggi anche: L’estate del 2024 è la più calda di sempre. Italia in emergenza: dal rischio incendisiccità emancanza di acqua per l’agricoltura e gli animalisi è detta molto soddisfatta di un sesto posto che non ha portato in dote medaglie, ma decisamente importante per un’atleta che “fino a qualche mese fa non era nemmeno sicura di poter essere qui, in questo palcoscenico”.