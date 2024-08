Emilio Fede in Rsa | Cosa Sta Succedendo?

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di giovedì 8 agosto 2024)ha fatto preoccupare tutto il web, e non solo, per via di un video girato in un ospedale. Ecco cheè successo! Negli ultimi giorni,, noto ex direttore di Studio Aperto, è tornato al centro dell’attenzione dopo la diffusione di un video girato in una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di Milano. Le immagini hanno mostrato il 93enne mentre rispondeva a domande sul suo amico di vecchia data, Silvio Berlusconi. Questo video ha destato scalpore a causa dell’aspetto visibilmente segnato dal tempo di, che non si faceva vedere in pubblico da parecchio tempo. Nel video, un dipendente della RSA ha chiesto aun confronto tra Berlusconi e Giorgia Meloni, eha risposto senza esitazioni che preferisce Berlusconi, esprimendo il suo affetto con un saluto affettuoso al compianto ex premier.