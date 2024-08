Diretta omicidio a Tavullia scontro tra gruppi rivali | morto un uomo accoltellato al cuore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024)(Pesaro Urbino), 8 agosto 2024 -. Notte di sangue a. Unha perso la vita ieri notte dopo aver ricevuto una coltellata aldurante unoper cause ancora non note. L’poco dopo all’ospedale di Cattolica. Sembra, dalle prime ricostruzioni, che losia avvenuto tra duetra cui una famiglia albanese. Ancora non si conosce la causa che ha fatto scoppiare la violenza e ancora non è stato individuato chi ha sferrato la coltellata mortale. Gli altri presenti alla colluttazione sono stati curati all’ospedale di Pesaro.