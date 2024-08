De Vrij a rischio per Genoa-Inter | giornata di oggi già importante!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 agosto 2024) Stefan deha giocato pochi minuti di-Al-Ittihad per poi uscire dal campo per un problema di natura muscolare. Contro ilrischia di non esserci.– L’ha perso ieri sera contro l’Al-Ittihad, ma rischia soprattutto di perdere Stefan de. Il difensore olandese ha accusato un piccolo problema al flessore, tant’è che dopo aver richiamato i medici dell’, Inzaghi ha deciso di farlo uscire evitando ulteriori ed eventuali rischi.sarà unamolto. Come riferisce Tuttosport, ma già confermato subito dopo la partita dalla redazione di-News.it, nelle prossime ore si capirà se far fare degli esami strumentali a deper capire l’entità del problema o se non ce ne sia bisogno. Contro ilall’esordio però rimane in dubbio.