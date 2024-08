Daniel Craig ha appena indossato un orologio Omega che nessuno ha ancora mai visto

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 8 agosto 2024) Se ti chiamie hai vestito i panni di James Bond per ben cinque volte, persino accanto alla Regina d’Inghilterra nella cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Londra 2012, normale che tu abbia al polso un“segreto”chehamai. Specie se già in passato sei stato il primo a indossare l’Speedmaster Moonwatch in versione bianca, uscito sul mercato solo tre mesi dopo. E allora stuzzica e incuriosisce l’che– ambassador della maison svizzera orologeria– hain occasione dei Giochi Olimpici di Parigi, dove l’attore è arrivato, incravattato, capello lungo, dietro un paio di occhiali da sole scuri, e unche sbamhamai