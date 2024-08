Correa proposto a due squadre dall’Inter | una lo scarta! Poi c’è l’estero

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 agosto 2024)è una delle situazioni che l’Inter deve necessariamente sistemare entro ventidue giorni, ossia prima della fine del mercato fissata per il 30 agosto. Pedullà indica duea cui è stato offerto, per ora senza sbocchi. USCITA NECESSARIA – Anche ieri Joaquinè risultato il peggiore in campo dell’Inter. Un disastro totale nell’amichevole contro l’Al-Ittihad, dove pur avendo saltato il portiere due volte non è riuscito a segnare. Da tre anni in nerazzurro, non ha mostrato nulla e il prestito della scorsa stagione al Marsiglia si è rivelato fallimentare. Prigioniero di un ingaggio da circa tre milioni in vigore fino al prossimo 30 giugno,deve essere piazzato entro il 30 agosto.